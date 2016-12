ERA Magazine

Fecha del concierto: 2008-05-24

/Eduardo Guillén/

¿Qué se le puede pedir a una nueva banda en sus directos? Entrega, pasión, buen hacer, algo de diversión, sentido del directo, tensión y, claro está, buenas canciones. Pues todo eso reúne el directo de esta nueva banda: Cerdito. Al frente Óscar Llano (voz y guitarra) lidera a unos músicos que en todo momento saben donde están y cómo estar, que controlan su tarea en beneficio del todo, las canciones. Un buen ramillete de temas que en directo ganan con respecto a las maquetas, como "My daddy's knows it", con un cambio de ritmo nuevo; o el estreno de "Pasodoble" llevada a terrenos psicodélicos en su mitad, donde destaca la nueva incorporación de Jorge a la trompeta. También estrenaron en directo "Pink Motel" con poderosas partes vocales de Pepa (voz y guitarra). No faltaron "Peep show", "Bondage", "De los Olmos" o "Luis rides again". Bonitos arreglos de piano en la versión de "Little furry things" a cargo de Mario (teclados) y contundente y segura la sección rítmica con Juan (batería) y Juanjo (bajo) en "Guillén" o "Takeru". En el día del Friki y con el gusto musical de este país pendiente de la tele, Cerdito nos hizo disfrutar de la buena música, de la entrega en directo, del rock con energía, electricidad, pasión, belleza, suave y arisco a la vez, con gusto. La próxima vez no se lo pierdan, avisados quedan. (Foto: Jorge Arroyo)

