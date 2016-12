ERA Magazine

Fecha del concierto: 2008-05-23

/Txema Mañeru/

Excepcional y caliente velada la que nos brindaron estas dos estupendas y muy diferentes bandas, pero con el punto en común de un gran predominio de las guitarras. Arrancaron con ganas los locales Ya Te Digo que presentaban ante su parroquia su retrasado pero estupendo Trash tango (Discos Liliput, 2008). Se trata de su trabajo más instintivo y espontáneo, y en él van al meollo sin muchas contemplaciones, pero con excelentes resultados. Eso es exactamente lo que hicieron también en directo. Así, le dieron de lleno al nuevo disco abriendo con "Electric dust", "Cracken" y "Deadbeat descendant", algunas de las perlas más refulgentes del nuevo disco. Se cruzaban esas guitarras excitantes que maman por igual de Girls Against Boys, de Velvet Underground o de Jesús & Mary Chain. Su noise-rock tiene vigencia porque está acompañado de buenas canciones. Guitarras muy bien respaldadas por la poderosa sección de ritmo en la que es novedad el muy presente bajo de Lander (Mirage y ex Simca). Pronto vino también su primer tema en castellano, el chulesco e insinuante nuevo baile que es "Trash tango" y que titula su nuevo trabajo. No faltaron tampoco la apertura potente que es "Dogfight", "Contradictions" o "Gure nights", y sus guitarras y estribillo con gancho. Al final nos dejaron con ganas de algo más.

Pero pronto se encargaron de saciar nuestro apetito los veteranos madrileños Sex Museum, que han alcanzado su plena madurez y que han conseguido su más potente formación hasta la fecha. Traían también nuevo trabajo entre las manos. El gran compendio que es Fifteen hits that never were (Locomotive), que es justo lo que su título indica. Una gran parte de sus mejores temas, con especial atención para los de los últimos discos, regrabados para la ocasión. En el disco y en el directo demostraron lo que ellos mismos pregonan. Esto es que les gusta: el hard-rock más garajero, y por ahí fueron los tiros brillando ese órgano en "I've lost my faith", esos estribillos como los de "Ghost without a will", ese power-pop de guitarras de "I enjoy the forbidden" o esa novedad que es "Wassa massa", con su alma rockera a flor de piel. También recuperaron clásicos antiguos, como ese pedazo de single que es "Black mummy", con su aire a los mejores Deep Purple. Los Who de Who's next también relucían a cada momento y también tuvieron su habitual buen gusto a la hora de las versiones haciendo sonar más garajeros a los más clásicos AC/DC o haciéndonos ver a todos alucinados cómo "Fight for your right", de Beastie Boys, y "Smoke in the water", de Deep Purple, son en realidad la misma canción. Si no lo oyes, no lo crees. Les hemos visto en repetidas ocasiones, pero esta sin duda ha sido la mejor. ¡Excitantes y trepidantes! (Foto: Armando Laborda, en www.sexmuseumrock.com)



