ERA Magazine

Fecha del concierto: 2008-06-05

/Txema Mañeru/

El jueves 5 de junio se cerró otra brillante edición, la número 20, del prestigioso Villa de Bilbao. Este año se presentaron un total de 1.115 maquetas con dominio aplastante de los grupos estatales y de representantes del apartado Pop-rock, el más interesante y con mejor nivel. Los ganadores fueron Aaron Thomas, quinteto liderado por el simpático trotamundos de Tasmania, y con un debut más que interesante titulado Follow the elephants (Everlasting, 2008), ya en su haber. Se centraron en dicho disco y en su sonido de pop-rock acústico, sin guitarras eléctricas y con contrabajo. Su voz y su entrega fueron notas definitivas, muy bien acompañado también por su corista femenina. Me recordaron a grupos de principios de década del nuevo pop acústico, como I Am Kloot o Turin Brakes. También a nombres más clásicos como Jeff Buckley, The Smiths o los primeros Duncan Dhu, por qué no. Segundos quedaron los guipuzcoanos Munlet. El dúo de electro-pop ha endurecido su sonido y las guitarras cobran una mayor fuerza. Pudieron haber ganado en Nuevas Tendencias, pero se hicieron con este segundo premio y el de Mejor Banda de Euskadi. Terceros, inesperadamente, los también guipuzcoanos Trigger Travis. Quizás les perjudicó el ser los primeros en abrir la velada y el hecho de que su hardcore tremendo con tintes metálicos les hacía también más cercanos a la sección de metal donde habrían arrasado sin duda alguna, dado el bajo nivel de las bandas en esta edición. También es cierto que estuvieron más pletóricos y potentes aún en el concierto de clasificación. Hicieron saltar a la gente con la potente y camaleónica voz de su cantante femenina, que se hizo con el justo premio de Mejor Vocalista del certamen, quizás para compensar. En los momentos más cercanos al rock & roll parecía una Patti Smith en estado de shock. También decir que en Metal los ganadores fueron, con absoluta sorpresa, los tinerfeños Meridian Zero, cuando todo el respetable se inclinaba por la furia arrolladora de los asturianos Sounds of Silence. En Nuevas Tendencias ganaron los franceses Minitel y Fernando Carvalho se hizo con el premio Festival Manager.

Otros enlaces relacionados:

Web

Más información del artista:

Web: http://www.bilbao.net/bilborock/

MySpace: n/d

Más información: La Fonoteca | Last.fm

Conciertos:

Bilborock, Bilbao (2008-06-15)



<< Ir al listado de conciertos