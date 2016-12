ERA Magazine

Fecha del concierto: 2008-10-23 al 2008-11-02



El Festival In-Edit Beefeater ha llegado a su sexta edición y ya está entre los mejores de su género (cine y documental musical), con unos datos abrumadores: 11 días de proyeccciones, 56 filmes, más de 20.000 espectadores y un veredicto firme: cómo nos gusta la música.



Premio In-Edit Beeafeater al mejor documental nacional:

Loquillo. Leyenda urbana, de Carles Prats

El loco es como es. ¿Y cómo es? Sincero, honesto, callejero, ambicioso, leal, impetuoso, cachondo, genial. Y en este documental de casi dos horas que se pasan volando, se puede seguir su trayectoria, desde los Intocables hasta hoy, pasando por los Trogloditas, su desembarco en la movida, su olvido en los noventa, su resurrección posterior. Fantástica entrevista y entretenidísimo documental que ayuda a colocar en su lugar a un clásico del rock español. Rubén Pérez



Premio In-Edit Beeafeater al mejor documental internacional:

Wild combination. A portrait of Asthur Russell, de Matt Wolf

Gran desconocido en su época y aún hoy en día, Arthur Rusell se convierte en este filme en silencioso héroe musical, un tipo que dominó técnicamente el violoncelo tras tremendas sesiones a su paso por una comuna budista californiana, que continuó con periplos en la música folk y pop en los setenta, y que a principios de los ochenta creó los primeros y originales himnos dance. Un aluvión de fragmentos que junto a su intensa vida personal forman un personaje interesante y sorprendente a partes iguales. Rubén Pérez



Premio Beefeater otorgado por el público:

Joy Division, de Grant Gee



Otras películas destacadas:

You´re gonna miss me, a film about Roky Erickson, de Keven McAlester

Roky Erickson fue el líder de los míticos 13th Floor Elevators. Psicodelia. Fueron experimentales y lisérgicos a partes iguales. LSD. Roky proclamaba el derroche neuronal hasta que le arrestaron. Paranoia. Como estaba un poco pilladete fue internado en un psiquiátrico para evitar la cárcel. Electroshocks. Por fin libre, deslumbró al mundo con su don musical y su autodeterminación alienígena. Esquizofrenia. Vuelta a las drogas duras y vuelta al abismo. Demencia. Su desquiciada madre se hace con la tutela. Psicosis. Estremecedor documento que muestra el ocaso del auténtico genio loco. Juan Fernández de León



The Rolling Stones: Gimme Shelter, de A. Maysles, D. Maysles, C. Zwerin

Hoy he visto algo que me he negado a creer durante los últimos 15 años: Meredith Hunter, el chico negro asesinado por uno de los Ángeles del Infierno en el concierto de los Rolling Stones en Altamont, efectivamente sujetaba un revólver. No significa que fuera a disparar a Mick Jagger. Ni que fuera un asesinato racial. Sino que allí murió apuñalada la feliz inconsciencia sesentera de la contracultura. Da igual que el montaje esté cortado a mordiscos o que los subtítulos vayan fatal. La magia que se desprende de esta cinta hace que sea una pieza imprescindible en la historia del rock. Juan Fernández de León



Los años eléctricos, de Chus Neira y José Braña

Concebida como una miniserie de cuatro capítulos de media hora, este proyecto narra las peripecias musicales de Asturias, fructífero semillero de bandas de todos los estilos, ya vengan de Gijón (su archiconocido Xixón Sound, sea lo que sea lo que signifique el dichoso título), o por bandas ovetenses o de la cuenca. Divertido y didáctico, el documental está lleno de entrevistas, encuentros, recuerdos y no faltan incluso algunas (a veces grandes, a veces pequeñas) cuentas pendientes. Rubén Pérez

