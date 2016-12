ERA Magazine

Fecha del concierto: 2008-10-23 al 2008-11-02



Hágaselo usted mismo. El documental musical en España

A nadie se le esconde que el panorama documentalista nacional no destaca por su estado de bonanza. Por eso, el hecho de que en el Festival In-Edit se hayan presentado nueve cintas de factura patria es todo un hallazgo. Pero estas creaciones, en general, respiran un amateurismo que si bien es fresco, evidencia el gran camino que aún se ha de recorrer hacia la profesionalización.

En el punto de partida están las pelis que cuentan cosas interesantes para el público pero hacen gala de una descuidada producción, exigiendo al espectador un esfuerzo que no se corresponde con lo que se le ofrece. El documental sobre Nacho Vegas, Carretera, tan honesto en su contenido como casero en su forma, es un claro ejemplo. Algo más avanzados andan aquellos a los que les pasa exactamente lo contrario: aunque están más elaborados no ahondan en las temáticas. Buzos haciendo surf muestra una retrospectiva muy correcta y trabajada de los legendarios Surfin´ Bichos, pero no se sumerge a fondo en la enigmática mente de Fernando Alfaro, antihéroe puro y alma del grupo maldito por antonomasia. A la cabeza están piezas como la indiscutible ganadora, Loquillo, leyenda urbana, que rezuma autenticidad, sinceridad, interés y profesionalidad. Esta cinta anula complejos, elude pretensiones y hace justicia histórica con el denostado personaje. Una obra ejemplar de Carles Prats. Enhorabuena. Juan Fernández de León



Internacional. Haz las maletas

No olvides los billetes. De Londres a New York, de Moscú a Altamont, de Manchester a Bagdad... El recorrido internacional de este año nos llevará a admirar el saber hacer de Albert Maysles –paradigma de observador en Gimme Shelter o Soldiers of music: Rostropovich returns to Russia–; el backstage de Londres –gamberra Bananaz, fotográfica Punk in London–; el dolor clarividente de Alan Sparhawk –sincero y profeta en Low, you may need a murderer–; el peligro (mortal) de ser rockero en Irak –Heavy Metal in Bagdad–; la prolífica búsqueda de Arthur Russell –delicadamente plasmada en Wild combination, a protrait of Arthur Russell–; o la ebullición de una ciudad al borde del colapso –NY77: The coolest year in hell, una peli divertida, televisiva e incendiaria–. Y, sin darte tiempo para hacer la foto, aparecerán Ian Curtis –Joy Division–, Nina Simone –Nina Simone, Love Sorceress... forever–, o la grandísima banda de estudio que se esconde tras Phil Spector o el Pet sounds de los Beach Boys –esto es, The wrecking crew– para llevarse todo el protagonismo. Cuando te des cuenta, estarás de vuelta. Con exceso de equipaje, por supuesto. Pedro Garre

