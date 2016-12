ERA Magazine

Fecha del concierto: 2009-01-02

/Rubens Pérez/

Concierto de BCore luciendo dos nuevas referencias en un catálogo que tiene más de 15 años y mucho, muchísimo criterio. En este caso, dos spinoffs de lujo (parece que vivamos un momento generoso, cada vez más artistas saltan de un proyecto compartido a emprender otro paralelo, resultando ramificaciones y nuevas propuestas interesantísimas). Para comenzar, Elvira, nuevo plan de Pitino Elvira, guitarrista de Standstill y batería de It’s Not Not, que presentaba en directo su primer álbum, Pequeños apuntes para canciones de mierda. Lo cierto es que lo que en disco son temas interesantes, eclécticos y personalísimos, en directo acabaron pecando de cierta falta de fuerza, algo que se agravó por la falta de conexión con un público revoltoso que parecía venir con la sola idea de escuchar a The New Raemon. Y Ramón Rodríguez no defraudó; el barcelonés, que también está en Madee y en Ghouls’n’Ghosts, reventó la noche acompañado por su lujosa banda con la excusa de la publicación de su EP La invasión de los ultracuerpos. Aunque en realidad el que no defraudó fue el propio público; venía a cantar a grito pelado las canciones aprendidas, temas sencillos, llenos de desastres vitales y búsqueda de nuevas ilusiones, un pop que en vivo sube en pulsaciones y volumen, y aguanta el embite con nota. Si a eso se le añade un tipo carismático que se hace acompañar de unos músicos brillantes, el resultado es un concierto poderoso y entrañable.

