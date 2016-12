ERA Magazine

Fecha del concierto: 2009-04-09

/Txema Mañeru/

¡Olé vuestros huevos Pandilleros! Os la habéis jugado y os vais a pegar la gran hostia, pero será a lo grande. No está preparado el mercado para un trabajo tan denso y trabajado como el estupendo Pandilleros (Music Bus / Warner). Y menos aún viniendo de un grupo tan propenso al baile desenfrenado y a la diversión como la Fundación Tony Manero. Os lo habéis currado para crear “La primera ópera funk”. Un melodrama sonoro concebido por Lalo López, el mejor guitarra de funk del estado. Una banda sonora para una película no creada, pero que vosotros habéis filmado para ponerla en pantalla en vuestros conciertos. Una ópera en cuatro actos que también habéis pasado a un ameno cómic.

Así se dispusieron a tocarla de cabo a rabo con un sonido apabullante. Calidad, fuerza y detalles con estos 10 musicazos. Instrumentales que son un puro homenaje al cine blaxplotaition, a Waldo De Los Ríos y a Quincy Jones. Y, por supuesto, al gran Isaac Haye,s de Shaft, a quien también está dedicado el trabajo. También hay rumba callejera y la salsa suburbial de Rubén Blades. Rapeados brillantes para una historia bien contada y ecos del mejor Curtis Mayfield y de su voz en falsete. Pero la gente sólo se balanceaba porque vuestro disco supone un cambio, como el que hizo Marvin Gaye al crear What’s goin’ on. La gente cuando va a ver a la Fundación va a sudar y a bailar como un loco. Este disco es mucho más que eso y estos conciertos-representaciones también lo son. Toda una experiencia, pero que os hará perder público. Ya habéis hecho un trabajo del que debéis estar muy orgullosos, pero que puede ser vuestra perdición porque la gente aquí no está preparada para ello. Eso sí, el concierto, el sonido y el montaje fue espectacular y me lo pasé como un enano. El disco y su historia al completo, y un solo bis para agradecer a la gente la atención generalizada, aunque en algunos preciosos temas acústicos se oían muchas insulsas conversaciones. La gente bailó con ganas este clásico final y a lo mejor podríais alargarlo con 20 o 25 minutos para que el público se fuese más contento. ¡Lo habéis bordado, pandilleros!

Más información del artista:

Web: http://www.fundaciontonymanero.com

MySpace: http://www.myspace.com/fundaciontonymanero

Más información: La Fonoteca | Last.fm

Discos:

Pandilleros (2009-03-20)



Conciertos:

Kafe Antzokia, Bilbao (2009-07-31)



<< Ir al listado de conciertos