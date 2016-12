ERA Magazine

Fecha del concierto: 2009-08-20

/Txema Mañeru/

El tradicional cálido ambiente del Kafe Antzokia estaba multiplicado por el no hay entradas y por el hecho de acercarse al final de la Semana Grande de Bilbao. Abrieron los asiduos de la casa, Capsula, presentando su nuevo y potente batería y lo hicieron con ganas. Tienen dos excelentes trabajos publicados este año: The naked flame (Bloody Hotsak), bajo el nombre de Ivan Julian & Capsula y junto al mítico guitarrista de Richard Hell & The Voidoids, y el más personal Rising mountains (BCore), sobre el que se cimentó su actuación. Entregados desde un principio, Martín desplegó pronto todo su poderío con las guitarras eléctricas, subiéndose por las escaleras, arañándolas con las esquinas, mordiendo las cuerdas o tirándose al público aún a riesgo de su integridad física. Coni lo secundó a la perfección y cantó con auténtica garra temas estrella del disco como “Fighting with tigers”. Hubo espacio para la psicodelia alucinada de “Sun shaking” o la garra del más clásico rock’n’roll de “The damage is done”. Consiguieron demostrar, una vez más, cómo se puede sonar actuales mostrando efluvios clásicos que pasan por Stones, The Doors, la No Wave neoyorquina, Sonic Youth y, cómo no, The Velvet Underground. Los Delorean, de Zarautz, parecía que lo tenían difícil, pero no fue así, ya que desde un principio tuvieron al público de su lado y tras unos inicios dubitativos, por algún fallo técnico, se marcaron un show lleno de impacto sin ningún bajón que puso a bailar a toda la pista. Atrás quedan referencias de Radio 4 o de The Rapture, para acercarse más a la potencia del rock electrónico de LCD Soundsystem. Cayó algún tema de su flamante Ayrton Senna EP (Mushroom Pillow) y volvieron a evidenciar que necesitan el nuevo trabajo cuanto antes. Especialmente demoledores estuvieron los ritmos de la batería y los incandescentes teclados. Los mejores del panorama estatal en su estilo.

