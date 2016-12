ERA Magazine

Foehn Records 2009

/Txema Mañeru/

No vamos a engañarnos. En Foehn Records tienen muy buena música, pero no suelen ser precisamente la alegría de la huerta. Eso, independientemente de que usen o no las palabras. El cuarteto sevillano debuta con 11 temas instrumentales que dan que pensar. Se balacean en la cuerda floja entre músicas etéreas que pasan del ambient, al tan en boga shoegaze con más de un destello del mejor y más experimental rock alemán. Son exquisitos los más de siete minutos de “Rock of” con estupendas y planeadoras guitarras al estilo de My Bloody Valentine o Ride. En “Temporal” se palpa la tormenta de emociones que tenían al grabarla y “Tannhäuser” suena como los mejores Television, de Tom Verlaine, en trance y sin palabras. Conceden hasta un momento para el baile con “Arkanoid”, pero su música va más hacia tu interior. La masterización del prestigioso Nathan James en Nueva York pone una guinda a un trabajo para el que hace falta valor para adentrarse en él. ¡Atrévete y juzga!

