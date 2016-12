ERA Magazine

Micro Macro 2009

Debo confesar que cuando me dijeron que escuchara otra banda de pop indie pensé: “ahí vamos con más de lo mismo”. Pero al oír a Cohete con su álbum homónimo me di de bruces con mi soberbia y me reí de mí mismo al darme cuenta cuánto daño hacemos los propios oyentes cuadriculando los géneros. Porque sí, Cohete es pop, pero no del convencional. Es decir, quizás habría sido pop convencional en los sesenta… o en los setenta… o en los ochenta. Aunque ahora que lo pienso, creo que tampoco en esas épocas habría sido más de lo mismo. Cohete es fresh-pop-made-in-Madrid. Realmente fresco. Yo diría hasta veraniego. Más cercano a la nueva ola que al pop británico, transmite la frescura que me hizo sentir –por ejemplo– Vampire Weekend la primera vez que los escuché. O El Niño Gusano por poner un referente nacional. Cohete es música desenfadada, ligera (en el buen sentido de la palabra) e inteligente… inteligentemente apoyada por unos vientos que tanto ayudan a crear ese ambiente festivo en sus canciones. “A veces es mejor no pensarlo tanto” es una clara declaración de intenciones y temas como “El club cocina” y “No estoy convencido”, con sus coros beat, hacen de este disco un auténtico deleite para escuchar en cualquier momento.

