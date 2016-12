ERA Magazine

Foehn Records 2009

Los conocí y me estremecieron con el post-rock sobrecogedoramente triste de La banda sonora de mi funeral. Siempre sabiamente liderados por las letras y composiciones de David Cordero, el pasado año dieron un toque de aviso con el EP Cuando no hay nada que decir. Con el nuevo disco saben poner las palabras en su sitio justo y dejar que algunos silencios protagonicen tanto como la espectral música. “Puedo y no quiero” brilla con su mágico piano inicial y esa voz triste y pausada. La electrónica y ambientes tienen más protagonismo que antaño, a la manera de Stars Of The Lid, y se aprecia muy bien en la inquietante “Fuerza mayor” y sus sorprendentes arreglos. La tristeza protagoniza de nuevo “Desviaciones morales” y qué decir de la tétrica, oscura y hermética, pero sobrecogedora, “De perdidos al río”. Todavía quedan restos también de ese sadcore profundo de grandes bandas como Codeine o Slint. Eso sí, el final varía bastante con “A la mañana siguiente”. ¡La tristeza con sentimientos encontrados sigue siendo bella!

