ERA Magazine

Welcome To The Other Side 2009

/Txema Mañeru/

Esperado y guitarrero debut para el uniformado trío liderado por la voz y la guitarra de Ricardo De Abiega. Ha residido en la Gran Manzana donde se gestó el grupo y donde debutó con el EP Live in NYC. Dice que el nombre de la banda significa elegancia, potencia y glamour. También que es poderoso como la guitarra Les Paul, emotivo y romántico. Se nota que se han curtido con el rock de los noventa y que les ponen Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Turbonegro, Screaming Trees o Nirvana. Prenden la mecha con afiladas guitarras en “Nothing we belive in”; muestran su cara más punk en “Troubled ways”, emulando a los Bad Religion de “Generator”; se marcan baladas entre el grunge más reposado, David Bowie y los Manic Street Preachers, como “You got it all worked” o “Angelene”, para luego estallar de nuevo en la urgencia punk de “This is the warzone”, y también saben crear estribillos poderosos, como el de “For nothing”. El final vuelve a ser acústico con la preciosa “Life will never be the same”. Para capturar tal dosis de rock clásico y de guitarras no podían tener mejor productor que Fernando Pardo (Sex Museum, Los Coronas). Encima se pasaron por los estudios de la Sun Records en Memphis. ¡Rock potente y exportable!

