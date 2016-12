ERA Magazine

Foehn Records 2009

/Txema Mañeru/

Tercer y mejor trabajo para la banda de Jesús Vassallo. En él continúan el camino marcado en el anterior The city was the animal y, sobre todo, en el reciente y precioso EP, We were one. Ese camino que les está llevando desde una sonoridad cercana al post-rock hasta otra mucha más próxima al sonido americano de raíces. Ya en We were one se atrevieron a versionear la estupenda Blue eyes, de Willie Nelson, y abren el nuevo disco con ese estupendo single de sonido americana entre Lambchop y Sparklehorse. El órgano tiene un protagonismo inusitado en el nuevo disco y junto a los coros del tema “A time for giants” nos hace recordar, por ejemplo, a The Band o en “Early bird blues” a The Jayhawks. En “Rain or shine” suenan sorprendentemente vibrantes y en “Land of cannibals” siguen también presentes como siempre, Tindersticks y esa voz tan emotiva. Emoción que llega a su máximo apogeo en la épica y estupenda “Bright as the sun”.

