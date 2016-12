ERA Magazine

Forgive me if I don´t come home to sleep tonight

Winslow Lab 2009

/Pau Salvá/

Si sólo escuchas una vez el nuevo disco de Ainara LeGardon, lo guardarás rápidamente en la estantería. Para ser sinceros, no es un trabajo de consumo rápido. Más bien es de digestión lenta, aunque no provoca ni acidez ni náuseas. Al contrario. Sus anteriores In the mirror y Each day a lie siempre llevaban la palabra belleza ligada a sus canciones. Ahora se sustituye por crudeza. La voz y la guitarra toman el pulso a los nueve temas de Forgive me if I don´t come home to sleep tonight y lo que en un principio provoca extrañeza al final suscita admiración. La sencillez aparente se torna en una complejidad musical al alcance de muy pocos artistas en nuestro país. Ella es capaz de atraparte sin estribillos, sin adornos, sin artificios. Sus pocas concesiones vienen en canciones como “The death most desired”, en los que se hace más presente la batería de Alfons Serra (Nisei), que sustituye al gran Carlos Torero. Pero “Your own dirt”, con ese interludio improvisado, genera una intensidad más sombría, que la alejan de los géneros más convencionales (léase americana o folk). A este nuevo universo LeGardon contribuyen Javier Díez-Ena (Dead Capo), con su contrabajo, sierra y theremin, y Paco Jiménez, que capta la esencia de su música con su producción, mezclas y masterización. El camino que ha escogido Ainara es arriesgado, sin duda, pero ha provocado una brillante evolución en su música. Este atrevimiento protagonizado únicamente por las seis cuerdas de su guitarra es todo un acierto.

