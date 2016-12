ERA Magazine

Bidehuts 2009

Ya ha pasado una década de la irrupción de los de Gernika. Su trayectoria llena de música predominantemente intimista ha ido claramente en alza. Su anterior Trying wings on roots (Noizpop) fue un claro paso adelante y vino acompañado de un mayor acercamiento a los sonidos de raíces americanos, aunque conservando su idiosincrasia particular. Este A shake in calm water lo editan por el autogestionado sello Bidehuts (Anari, Mursego, Inoren Ero Ni,...) y la apertura de miras es cada vez mayor. Quizás también les ha ayudado en su bagaje las colaboraciones con Anari, Julio De La Rosa (El Hombre Burbuja), Ainara LeGardon o Markos Untzeta. Estamos, como dice su título, ante su disco más calmado. “Wide man” es un inicio muy The Band y Felice Brothers, para desfogarse en su siguiente tema, “Talk fashion”. “Betiko” es mucho más campestre y con esa pedal steel nos lleva a los ambientes de David Lindley o Ry Cooder. “Criminal tango” suena muy roots, “Starts and ends” es su instrumental para separar ambas caras o partes del disco y “Away back home” es otra preciosidad de puro rock americano. “Reel to reel” es más r’n’r al estilo Little Feat o Nitty Gritty Dirt Band y tiene una estupenda armónica-locomotora. Otra sorpresa o anomalía es “Follow that sax sound”, con ritmo swing vacilón, y con piano y vientos a lo Tom Waits. Siguen con su gran riqueza instrumental y llena de matices. También ayuda a ello la grabación del experto Kaki Arkarazo.

