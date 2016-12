ERA Magazine

Más de 26 años de carrera no le hacen perder ni las ganas ni las garras al gran Javier Corcobado. En los últimos años lleva una actividad multidisciplinar más grande que nunca. Y siempre con calidad y con su apabulladora personalidad. “A nadie” (Pias, 2009) es su nuevo disco, otro acierto más. Para mí, el mejor en la presente década. Quisimos hacerle unas preguntas al respecto del trabajo y de los conciertos de presentación que está llevando a cabo y que no deberías perderte. /Txema Mañeru/

Me encanta tu nuevo disco. Me parece uno de los más completos de tu extensa trayectoria. Tiene varios temas como “A nadie”, “La canción del viento”, “Caballitos de anís” o “El futuro se desvaneció ayer”, por citar algunos, que me parecen sensacionales y que creo que pueden formar parte de tu repertorio en directo en varias décadas, si continuas en esto. ¿Cómo ves tú los resultados? Me agrada que digas eso, pues uno de mis objetivos es conseguir canciones que no se desgasten con el tiempo, y en este disco creo que hay algunas así. Y mi intención, por muy suicida que parezca dado el panorama, es seguir en esto; tengo mucho por hacer... Esto acaba de empezar.



El elenco de músicos que han participado y la producción de Gerry Rosado creo que han dado en el clavo. ¿Satisfecho también en este aspecto? Muy satisfecho. La grabación fue muy dura, aunque ocurrieron cosas maravillosas en su transcurso, como llenar el teatro Metropiltan de D. F. La banda que grabó el disco (Paula, Grau, Edgar Torres, Salvador Soto, Jesús Alonso y el mismo Gerry) se deshizo en septiembre. No obstante, creo que todos hicieron muy bien su trabajo. Ahora he tenido que formar una nueva orquesta para llevar el disco a los escenarios: Susana Cáncer, Justo Bagüeste, Fino Oyonarte, Jesús Alonso y Alicia Alemán. Todos grandes músicos que han vivido intensamente...



¿Pueden ser quizás una de tus mejores bandas de directo? Tengo una orquesta que se defiende muy bien, tanto en lo melódico y eufónico, como en lo disonante y ruidista. Primero hicimos una actuación de rodaje en Toledo, en la primera iglesia de la Inquisición. Allí grabamos el videoclip de “A nadie”, dirigido por Álvaro León.



La presentación de la edición limitada de “A nadie” también es para estar contento con ella: digipack triple con libreto y el DVD “Notas discontinuas de México”, de Rebeca Crespo, de regalo. Un excelente presente para todos tus muchos seguidores. ¿Contento con el trabajo de la nueva compañía? Por ahora el trato con la compañía ha sido amistoso y familiar. Algo que me gusta de ellos es que mantienen el entusiasmo por la música, a pesar del pesimismo generalizado de las demás discográficas y entes relacionados con la industria musical.



Observando el emotivo DVD y viendo tus actuaciones en México parece flipante el estatus que has conseguido allí. ¿Qué crees que ven especial en ti tus muchos seguidores? Me ven sin prejuicios, como lo que soy, les gusta cantar durante los conciertos y son muy apasionados. Aquí hay una actitud más crítica y pudorosa;. Sin embargo, yo aprecio también al público europeo; intuyo sus pasiones y emociones aunque intenten ocultarlas.



¿Tienes en mente algún otro proyecto no estrictamente musical en estos momentos? En breve saldrá mi nuevo libro de poemas, Cartas a una revista pornográfica viuda. Empecé una novela, pero no puedo escribir a la vez que desarrollo una gira, así que tendré que tener paciencia. Y también hay un nuevo proyecto teatral a la vista con Juan Navarro.



¿Te ves con cuerda y con ganas para rato o no te paras a pensar en eso? Necesito tener un determinado éxito para seguir creando; poseo mucho entusiasmo, aunque hable mucho de la tristeza... La tristeza puede hacer feliz.

