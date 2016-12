ERA Magazine

Los catalanes dan un paso más en su consolidación como uno de los grupos clave del pop en castellano de la última década. “1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando la luna)” (Music Bus, 2009) es su sexto disco y tercero en castellano, tras los aclamados “Maniobras de escapismo” y “Cuentos chinos parra niños del Japón”. Una hora llena de buenas canciones con posibilidades para bailar, con historias que contar, con colaboraciones especiales y con amores y desamores. /Txema Mañeru/

Vuestros títulos de discos y de canciones siempre son muy buenos. Con éste os superáis en extensión. ¿De dónde sale y sobre qué trata? Era una apuesta para ver si éramos capaces de inventar un título que pudiera ser considerado como desplegable. En realidad es una metáfora de generar frialdad intentando todo lo contrario.



El disco suena como un cañón. ¿Satisfechos con los resultados? ¿Se notan los medios ahora que estáis en Music Bus / Warner? Aclaremos conceptos. Warner únicamente distribuye. Si el disco suena mejor es porque hemos dedicado tanto tiempo a la grabación como a la mezcla, y en particular gracias a la nueva incorporación de Jordi Mora dentro del proceso. A Warner le ha llegado todo el trabajo hecho y pagado por nosotros y por Music Bus.



Tenéis varios temas como “Club de fans John Boy” o la trepidante y estupenda “Algunas plantas” que son muy bailables. ¿Cambio planeado o evolución natural? Evolución natural. Nos gusta la música de baile y aún no lo habíamos demostrado. Se trata de ganar retos formales a cada disco, aunque eso no quiere decir que de repente nos vayamos a convertir en Simian Mobile Disco ni mucho menos. Considerémoslo como un affaire, jaja.



Colaboraciones de Sidonie, Carlos Cros, Zahara, The New Raemon, Standstill. La mayoría de ellas con gran sentido y con buenos resultados ¿Por amistad o lo pedían las canciones? Lo pedían las canciones. Nos gusta abrir las ventanas de nuestros discos y que puedan escucharse arreglos corales. Es como traer las voces de Barcelona, el caos de la gran ciudad, reflejado en nuestros compañeros de generación.



También hay momentos para la calma como la estupenda “Cuestiones de familia” y recuerdos todavía a The Cure como “Allí donde solíamos gritar”. ¿14 canciones y una hora de arduo trabajo dan para toda esta variedad? Necesitábamos esa cantidad de temas para plasmar un año entero de vida. Tuvimos mucho debate acerca de la cantidad de canciones, si nos estábamos pasando o no. ¿Qué más da? El disco será atomizado en internet.



De nuevo en los controles Ricky Falkner. ¿Cuándo le hacéis del grupo? Cuando Ricky coma menos. No nos podemos permitir incluir en el grupo a un tipo que considera un entrecot de dinosaurio un buen aperitivo antes de empezar a comer lo serio.



Yo desde luego lo veo muy asequible y lleno de canciones con gancho como las citadas o “Segundo asalto” o “Incendios de nieve”. ¿Creéis que podéis pasar con este trabajo de las buenas críticas a un mucho mayor y merecido reconocimiento comercial? El reconocimiento comercial ya está sucediendo, todo sigue un curso natural muy lógico, sin sobresaltos, como una souflée que va hinchándose en el horno. Hemos entrado en el listado de lo más vendido sin haber hecho ningún tipo de concesión. Y es muy gracioso que viniendo de donde venimos estar en medio de un listado repleto exclusivamente de estrellas americanas y de música latina melódica. Pero en realidad siempre nos ha importado más poder mirar atrás y comprobar que hemos seguido una trayectoria coherente. Por ahora tenemos la conciencia muy, muy tranquila.



