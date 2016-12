ERA Magazine

Ya no está demasiado en auge el slowcore, por eso este “Apariciones” (Acuarela, 2009), de Bélmez, ha sido una grata sorpresa. Suenan como Slint, Low o Codeine, pero en castellano, lo que les hacen sonar frescos. Si te gustan los estilos tristes con raíces americanas y cuando Migala cantaba, esto te encantará. Grabado en directo con la pureza que sólo Paco Loco sabe capturar y con la brillante masterización de Bob Weston, de Shellac. José Roselló, también en 12twelve, contestó esta entrevista. /Txema Mañeru/

Funcionáis desde 2004 y pertenecéis a bandas del renombre de 12twelve, Dolores o ruizpantaleón. ¿Por qué ha tardado tanto en llegar este inspirado trabajo? Bueno, todo en la vida tiene su momento y es un aprendizaje: a veces pruebas algo y te equivocas, a veces eres tocado con un rayo de creatividad, o de inspiración, pero nunca nada sucede porque sí. La verdad en este caso es que siempre habíamos querido llegar a la raíz de todo, desnudar la música hasta llegar a la esencia, y poder transmitir algunos de nuestros sentimientos más allá de la mera composición musical, diciendo cosas.



¿Teníais las ideas claras de que había que grabar todo con celeridad para capturar el momento o es que estaba ya todo de sobra rodado? Apariciones se grabó un año antes de ser editado, por lo que en realidad ya tiene algún tiempo, de hecho ya estamos ultimando los preparativos para el segundo disco. Siempre tratamos de plasmar el alma de las cosas, pero eso no se consigue tanto pensando y repitiendo pistas como grabando en directo todos a la vez. Así es como está hecho el disco. Bélmez nace de dentro tal como es.



¿Cómo no habéis aprovechado para que Paco Loco metiera alguna guitarra? ¿Contentos con el trabajo hecho por él? Bueno, Paco es una persona maravillosa, de la que estamos muy orgullosos de considerarnos amigos, pero también hemos grabado con Steve Albini y no ha metido ninguna guitarra en las grabaciones de 12twelve. Cada persona tiene su papel y Paco ha trabajado con nosotros grabando el disco, esa ha sido su función.



¿Son vuestros discos de cabecera esos de Low, The Dirty Three, Codeine o Songs: Ohia o es sólo estrategia “comercial”, je, je? Es una pregunta interesante, que se responde sola. Si te fijas, ninguno de los grupos que planteas es comercial, de hecho, en algunos casos son directamente anti comerciales, bien es cierto que hoy día se comercializa todo. Además, tenemos tanto espíritu de Neil Young o de Serrat como de Dirty Three o Cowboy Junkies.



Para acercaros mucho al slow y sadcore no sonáis nada monocordes. En “Como” hay gran fuerza interior y de ritmo, las guitarras de “Gracias” son más bien alegres, “Ranchera” emociona y “Canción de rincón” es profunda y pesarosa. ¡Viva la variedad! Muchísimas gracias, es maravilloso todo lo que dices, bueno, como te digo, sólo tratamos de arrojar lo que tenemos dentro y eso demuestra lo que hablábamos en la pregunta anterior, que no buscamos pose alguna. Obviamente los estilos existen, pero no hay que encorsetar nada nunca. Si un tema demanda una cosa, pues se hace. Si demanda otra, se hace también. Y es genial que haya gente que se dé cuenta y lo valore.



La apabullante y emocionante “Aparición” me recuerda con su parsimonia a los más desoladores Cowboy Junkies. ¿Os acercáis también el folk-rock de raíces americanas? Por supuesto, está muy presente. Pero también lo está Serrat o Paco Ibañez. España no tiene la historia musical de Estados Unidos, eso lo sabemos todos, pero nosotros también tenemos artistas muy grandes. En nuestro caso, hay temas que se acercan mucho al slowcore mas espectral, pero también nos gustaría que la gente pensara que temas como Gracias tienen su origen en esa música española tan buena y tan olvidada.

