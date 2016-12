ERA Magazine

La banda liderada por los tinerfeños Jaír y Noé Ramírez acaba de fichar por Jabalina y ha publicado su segundo disco, “El bosque en llamas”. Toda una gozada de dream-pop, sadcore y slowcore, repleta de sentimientos y de emociones. Aquellos que añoren a Migala o que les gusten Nacho Vegas, El Hijo, Galaxie 500 o Low, seguro que aquí encontraran un grato refugio. /Txema Mañeru/

Normalmente las bandas de las islas Canarias facturan sonidos más alegres. Vosotros no parecéis la alegría de la huerta. En Canarias se facturan músicas muy diversas, y no siempre festivas. Los movimientos musicales que han ido surgiendo en las últimas décadas también han tenido su reflejo allí: un visceral punk en los ochenta, noise rock y shoegaze en los noventa o más recientemente electrónica vanguardista y música experimental, por citar solo algunos de los sonidos con los que nos sentimos más identificados. Nos escribe mucha gente diciéndonos que nuestras canciones le aportan paz y calma, como si les reconfortara. Emociona escuchar eso porque es exactamente lo que siento al escribir una canción.



Vuestro tierno nombre juega también al despiste. ¿Por qué Pumuky? Puede despistar un poco, y creo que con frecuencia incluso ha ido en nuestra contra, creando prejuicios en otros. Pero bueno, es algo a lo que ya no le damos especial importancia. Al final le coges cariño, por muy feo que te parezca a veces.



El emocionante inicio con “El innombrable”, el final apabullante de “Lobo estepario contra caballos desbocados” y otros momentos de vuestro disco me producen una sensación de tristeza similar a la de Matt Elliott. ¿Os gusta el británico? Sí, nos gusta mucho, especialmente su disco Drinking songs, que tiene canciones realmente bellas. Tuvimos la suerte de compartir escenario con él en Tenerife, justo el año en que presentaba ese disco.



Antes de leer nada de vosotros, y escuchando “Si desaparezco”, me apunté que me recordaba a Abraham Boba. Un lujo contar con su acordeón, hammond y pianos. En nuestro anterior trabajo, el EP Los exploradores perdidos, contamos con él, y la experiencia fue muy gratificante. En El bosque en llamas había pasajes en los que queríamos meter arreglos de piano, acordeón y hammonds, y Abraham Boba era la persona adecuada para tal fin.



Por cierto, en dicho tema también está Marina de vuestros compañeros en Jabalina Klaus & Kinski y Pepo de The Secret Society mete la guitarra en varios temas como “Puzzle” o la súper slowcore, “La metamorfosis”. Sin duda es un lujo contar con buenos músicos, y si encima son amigos, entonces es un placer. Marina tiene una voz preciosa, y aportó una turbia calidez en el final de “Si desaparezco” que nos conmocionó a todos. Pepo es una de las personas con más talento que conozco en la escena musical nacional. Con su desparpajo y valentía nos ayudó a grabar algunas de las guitarras más agresivas del disco.



La presentación del digipack, con el trabajo del ilustrador Xavier Jalón, es otra gozada. Por otro lado esta imagen es marca de la casa en Jabalina. ¿Satisfechos con los medios dispuestos a vuestro alcance? El arte en nuestros discos tiene mucha importancia. Dedicamos mucho tiempo. En este último disco el proceso total duró tres meses aproximadamente para conseguir que el soporte físico de nuestras canciones, lo que se puede ver y tocar, sea una extensión de lo que queremos trasmitir con la música y las letras, y no simplemente un envoltorio.



Me encanta la emoción contenida, los paisajes desoladores y el piano de “Los enamorados”. ¿De qué trata este tema y en general vuestras letras? Me inspiro en mis vivencias [nos contesta Jaír a la entrevista] o en la de las personas que tengo alrededor, aunque luego pueda camuflarlo entre episodios o personajes que no sean reales, o parezcan no serlo. No creo que haya mejor fuente de inspiración que el día a día de cada uno o del entorno cercano, con sus triunfos y con sus derrotas, sus miserias y sus virtudes. La letra de “Los enamorados” es muy explícita, no necesita muchas explicaciones, solo citaré parte de una estrofa: “Hagamos algo para enamorarnos, otra vez”.

