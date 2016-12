ERA Magazine

Excelente progresión la de los vizcaínos. “Wasted lovesongs” fue un buen debut, pero le faltaba, a parte de algunas buenas canciones más, la consistencia de este “Black sheep serenade” (Lucinda / Subterfuge). También ayudan mucho la gran producción de José María Rosillo (The Sunday Drivers, Amaral, Tulsa), la incorporación a los teclados de María Isusi y la cada vez mayor conjunción vocal entre Alfonso Arana (Cujo, Cancer Moon) y la dulce voz de Ce. De los mejores discos de americana de nuestro país. /Txema Mañeru/

Vaya evolución: de “Wasted Lovesongs” a este mucho más maduro y trabajado “Black Sheep Serenade”. Ce: Creo que esto ha sido gracias a que todos hemos participado en el proceso de gestación de las canciones, a diferencia del primer disco. Aunque Alfon es quien compone los temas, en Black sheep serenade cada uno ha tenido la oportunidad de aportar su granito de arena con los arreglos y eso se nota. Además un factor diferencial de este disco son los teclados y el piano, que sin lugar a dudas enriquecen las canciones.



El arranque del disco con “Only dust” y “Black sheep serenade” es magnífico, pero me encanta todavía más “Dyslexic heart”, con ese cálido piano, esa sensación de relax y la gran y femenina voz de Ce. ¿Con qué temas os quedáis vosotros? Ce: Hay varias que me gustan mucho. Mmmm... A parte de las que has nombrado me gusta “Moonlight”, por el ritmo y la sucesión de acordes. Si la tocas en plan lento parece una bossa nova. También me gustaría destacar “Honey took the blame”, que no es nuestra canción más representativa, pero tal vez por ese motivo resulta especial.



También bordais baladas como “Where the sun never leaves” o “For years to come”. Os lo habrán dicho mil veces, pero en dichos u otros temas me recordáis a The Walkabouts. ¿Os reflejáis en dicho sonido, en el de Lucinda Williams o en el de Mark Lanegan & Isobell Campbell? Ce: Has dado en el clavo porque nos inspiramos en esos grupos entre otros. Es un honor que nos comparen con ellos. Últimamente no dejamos de escuchar Feel like going home, de los Walkabouts.



¿Por qué esa breve dedicatoria del trabajo a Josetxo Anitua (Cancer Moon)? Alfon: estuve 4 años tocando en Cancer Moon, del 91 al 95 (creo que fui el músico que más tiempo estuvo en el grupo, aparte de Josetxo y de Jon, evidentemente) y Josetxo ha sido probablemente mi mayor influencia musical (además, un tío acojonante, una gran persona). Tras Cancer Moon perdimos un poco el contacto pero en los dos años anteriores a su fallecimiento volvimos a coincidir bastante (dentro y fuera del ámbitomusical). No sé, me quedé helado ..., espero que, sea lo que sea, haya encontrado lo que buscaba



La colaboración en la composición en “Dead time” ha dado lugar a uno de los temas más redondos del disco. Suena más rockero y con una cadencia a lo Patti Smith. ¿Satisfechos con la canción y con los resultados generales del disco? Ce: La verdad es que la intención de “Dead time” no era cañera, pero finalmente quedó así y estamos satisfechos. Es muy divertida la composición a medias y ya nos están saliendo más temas para un tercer disco. En cuanto al resultado de Black sheep serenade, nos sentimos orgullosos aunque desde luego, tenemos inquietud musical de seguir mejorando y explorando.

Más información del artista:

Web: http://www.sweet-oblivion.net/

MySpace: http://www.myspace.com/oblivionsweet

Más información: La Fonoteca | Last.fm

Entrevistas:

Guitarras y sentimientos (2009-07-30)



Discos:

Black sheep serenade (2009-08-12)

Wasted lovesongs (2006-12-20)



<< Ir al listado de entrevistas