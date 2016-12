ERA Magazine

Dicen que es la última perla del folk catalán, aunque ellos simplemente piensan en “canciones”. La verdad es que "Himalaya" (Error! Lo-Fi, 2009) es un delicado ejercicio intimista, con canciones que rezuman mucha personalidad, tanta como la que aportan cada uno de sus siete miembros. Para completar más el proyecto, Asmàtik se encarga de los visuales durante sus actuaciones. /Pau Salvá/

Himalaya (CD). Montañas irregulares por las que pasear, reflexionar o simplemente relajarte.



Himalaya vs discos anteriores. En Himalaya hemos encontrado, por fin, el principio de nuestro camino como grupo.



Inglés vs catalán. Inglesa ama catalán/catalán ama inglesa. Dos cantantes cantando en su idioma natal.



¿Folk catalán? Canciones, sencillamente.



Música para CD vs música para cine vs música para teatro. Música para CD es totalmente personal en todo los terrenos, en el cine y en el teatro tienes que compartir visiones e intentar conseguir que se fundan los unos con los otros.



Una corta, intensa y desconocida carrera. Llevamos ya siete años juntos como grupo y eso nos ha enseñado a ser pacientes, constantes y a respetar a nuestro grupo y a otros. Todo lo demás no nos importa.



Siete no son multitud. Los libros de los Siete Secretos eran los mejores de Enid Blyton.



Los visuales de Asmàtik. Algo mas para entendernos un poco mejor, es un instrumento en el escenario con nosotros, pero en vez de oírse, ¡se ve!



Directo. Fuerza y entrega desde nuestros asientos, momentos emocionales muy personales, pero con las que el publico se puede sentir identificado.

