ERA Magazine

Coque Yturriaga sigue con su ritmo frenético de creación musical. Ahora nos entrega “El baile” (Acuarela, 2009), su tercer disco en poco más de un año y la culminación al gran trabajo y a la labor de experimentación iniciada con “The glow-worm’s resistence” (Acuarela, 2006). Ayudado por una sección de ritmo impecable hace música de baile para escuchar sentado. Su presentación, con cuarteto de cuerda, piano y coros (9 de septiembre, Neu Club, Madrid). (Foto: Miguel Vázquez de Parga) /Txema Mañeru/

¿Necesitabas la ayuda de Jordi Sancho y David Unison para desarrollar los nuevos temas? Jordi y David han sido fundamentales en El baile. Aunque todas las composiciones son mías, sus arreglos de baterías y de bajos, su apoyo y sus ideas han hecho de este disco algo bastante distinto a lo anterior. Tenía la intención de hacer un disco más rítmico y ellos han colaborado para lograrlo. Además, en directo Num9 es un grupo mucho más orgánico que en disco gracias a ellos, le dan a los temas un envoltorio distinto.



Te ha quedado un disco muy vitalista y al mismo tiempo con algunos momentos algo tétricos. Desde luego he intentado que, musicalmente, fuese así, más animado, más positivo. Pero las letras, mucho más oscuras, han inclinado, en algunos momentos, la balanza hacía lo que apuntas.



También es un disco muy cinematográfico, con samples de películas incluidos. Siempre me ha gustado la sonoridad del cine, sobre todo de las películas en blanco y negro, llenas de ruidos de fondo, algunos antinaturales, pero que insertados dentro de las canciones le aportan riqueza y espacio a los temas.



¿Qué ha supuesto la magnífica y dulce voz de la norteamericana Dawn Landes para “El baile”? A Dawn la conozco desde hace años y siempre me ha encantado su música y, sobre todo, cómo canta. Creo que hay pocas cantantes en el mundo como ella, con esa capacidad de transmitir emociones. En cuanto pensé en una voz femenina para el tema, fue ella la primera en venir a mi mente. Una verdadera suerte haber contado con su colaboración.



En la información del disco se habla de Matmos, Four Tet, The Blue Nile, New Order... ¿Se puede hablar de Kraftwerk en “The mermaid”, por ejemplo? Kraftwerk me encanta, pero creo que su música es distinta a la que hago. Puede que “The mermaid” se parezca en la sencillez de la melodía, algo que ellos llevaban hasta la genialidad. Y puede que también se parezca por la frialdad de los sonidos utilizados.



Me encanta y me parece realmente aterador “Fears”. Es uno de los temas más extraños del disco. Quizá el más lejano a la pista de baile. Es frío y triste. Es duro y la letra habla de cómo se congelan, a veces, las relaciones humanas.



¿Quién es el Ron al que le dedicas el disco y que titula el magnífico tema que lo cierra? Ron era mi perro, murió el año pasado. Fue un capricho dedicarle ese tema. Y un juego de palabras con el alcohol y con la pérdida.



¿Va a haber presentaciones en directo o gira del disco? Espero tocar en todos lados. Me apetece mucho el directo, ya que con David y con Jordi ahora suena bastante bien. Aunque también me gusta tocar solo, es distinto, más electrónico.

