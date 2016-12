ERA Magazine

Comparten con grupos como Mercromina, Schwarz, Pal, Sufin’ Bichos o Manta Ray un punto en común: su procedencia, alejada de las grandes ciudades musicales del país. El cuarteto albaceteño está destinado a una selecta minoría y tras una década de duro trabajo, “Entradas inexistentes” (Molusco Discos) es su más completo trabajo hasta la fecha. /Txema Mañeru/

¿De dónde sale el nombre Swann? Es el apellido del protagonista de En busca del tiempo perdido, del escritor Marcel Proust.



¿Consideráis que hay hueco aquí para vuestro rock experimental e incluso progresivo? La verdad es que siempre hemos pensado que sí, pero el tiempo no nos está dando la razón (risas).



¿Qué caminos por escrutar hay en www.swann.es? El nuestro.



Vuestro nuevo disco es muy variado: magia y pasión en “De tus sueños”, fuerza y duras guitarras en “Devorador”... Este disco es lo que siempre habíamos buscado, y con un sonido muy directo y claro.



Luego están los sintes y la voz de Carlos Martínez. ¿Las especiales historias de vuestras letras a quién le corresponden y de qué van? Las letras las escribimos casi siempre Pedro (bajo) y yo. Hablan de cosas que pasan a nuestro alrededor, a nosotros mismos, pero siempre desde una visión poética y evocadora.



Me encanta la portada del pintor Pepe Enguídanos. A nosotros también, hemos trabajado con él en todos los discos, pero esta es la única que ha hecho expresamente para nosotros, por eso no hemos querido rotularla, para que se pueda apreciar todos sus matices.



Lo mismo me sucede con las fotografías de vuestro paisano Adolfo López. ¿Muchas inquietudes artísticas? Este trabajo esta concebido como un conjunto, es decir, a raíz de nuestra música tanto Pepe como Adolfo han plasmado lo que les sugería. Y todos tienen su espacio en el disco. No solo te llevas nuestro CD con música, sino que te llevas una lámina de Adolfo y otra de Pepe, puro arte albaceteño.



¿Qué os parecen grupos como Schwarz, Pal, Van Der Graaf Generator o Surfin’ Bichos? Sinceramente, creo que son muy transgresores para este país y ofrecen cosas muy interesantes.



¿Cuáles son los grupos que os han motivado para llegar hasta “Entradas inexistentes”? Swann (risas). Desde el principio siempre hemos querido hacer algo “nuestro” y creo que lo hemos conseguido. La gente escucha este disco, y nos dice, “no me suena a nada que conozca, me suena a Swann y esa es nuestra motivación.



¿Cómo son vuestros directos? Da la impresión que con temas como “Devorador” o “Un día más” no serán para quedarse quietos... Así es, nuestro directos son muy potentes y realmente son nuestro fuerte. El colmo sería que la gente se las supiera, tenías que ver como salta Albacete cuando tocamos aquí.



Me encanta el órgano de “Voy de viaje” o la voz de Esther Mica en el tema “Entradas inexistentes”. ¿Qué tal se portaron las colaboraciones musicales? Perfecto, este disco esta planteado más con poner en cada tema lo que nos pedía, en esos temas nos pedía eso igual que en otros nos ha pedido unos vientos. La gente en seguida que les propusimos colaborar en el disco se lanzaron de corteza, yo lo haría igual en cualquier grupo que me lo pidiera (risas).

