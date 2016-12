ERA Magazine

"Las próximas cosechas' [Acuarela, 2009] está escrito en un periodo de tiempo bastante breve, aunque desarrollado luego en año y medio. Ese periodo responde a un momento de bastante recogimiento (por no decir soledad) y convulsiones personales. Necesariamente tenía que salir un disco íntimo y curiosamente poco reflexivo, más de intuiciones y pasional, supongo". La mitad de los desaparecidos Mus reflexiona sobre su nuevo trabajo. /Pau Salvá/

Fran Gayo vs Mus. No hay un versus entre uno y otro, renegar de Mus o confrontar cosas que escribí, hice o dije estando en Mus sería una estupidez. Es sencillo, Mus se termina, por una serie de cuestiones, y yo comienzo un proyecto en solitario (relativamente en solitario, acompañado de una banda que son quienes dan forma a las canciones), que firmo con mi nombre, sin seudónimos ni cosas por el estilo.



“Las próximas cosechas”. Serán las mejores, seguro. En realidad el título del disco habla tanto de lo que hay en su interior como de lo que está por venir.



Melodías melancólicas o melancolía en las melodías. ¿Por qué? Me salen siempre así, me he dado cuenta de que no tiene sentido esforzarme para hacer canciones más salerosas, porque siempre hay un algo medio brumoso que las envuelve, con los años acabas aceptando hasta una verruga y si eres hábil hasta la conviertes en un factor de encanto personal.



¿Mejor en castellano? Para estas canciones, sí. El disco está concebido en castellano y traducir las canciones por una cuestión de corrección política hubiese sido absurdo.



Ese cantante que llevabas dentro… No se qué le pasa, simplemente la temática del disco pedía que fuese yo quien interpretase todo, no tener que explicar las letras a una tercera persona e ir orientándola en cada matiz, cada giro; hubiese sido un calvario para mí y para esa persona. Es un rol medio jodido el de cantante, cualquier objeción te puede hacer daño de modo especial, algo que parapetado en la banda no sucede.



“En 20 minutos me voy” (de repente un piano). Una canción así sirve casi para posicionarme, porque responde a un nuevo modelo para mí, por el tipo de acompañamiento de piano, por el modo en que está interpretada, por la letra tan de amor desatado, tan de entrega. Cuando la escuché por primera vez en demo, grabada en una sola toma, no tuve claro si tendría los cojones de cantarla delante de segundas personas, si no se me saldrían los colores. Luego eso se te pasa.



“En la copa de los árboles” (canciones desnudas). En realidad no es tan desnuda, está muy producida a su manera, la letra es menos “in your face” que la de “En 20 minutos me voy”, tan lírica que despista, quizás es un modelo en el que me costaba menos moverme en la grabación, porque me resultaba reconocible, con un punto atlántico incluso.



“Economía de guerra” (programando que es gerundio). No creo que haya una gran ruptura en esta canción respecto a Mus, el referente directo es “Una sábana al vientu”, supongo, al menos en cuanto a una cierta intención de disco con matices algo melancólicos. Nunca se sabe si escoger un tema así para presentar un disco es buena idea o no. Personalmente hay temas de Las próximas cosechas que prefiero, aunque ésta cumple su cometido al 100% y, desde luego, sólo por haber sido el punto de partida para un clip como el que ha dirigido Milagros Mumenthaler ya merece la pena haberse decidido por esta canción.



Directo. Estamos ahora mismo manejando dos formatos, uno más eléctrico y el acústico. Hace unos días montamos en el Ateneo Obrero de Xixón una presentación de Las próximas cosechas autogestionada, sin técnicos ni carteles, sólo avisamos a algunos amigos, familia, llevamos nosotros algunos amplis, micros, hasta una lámpara de pie para dar algo de ambiente, y tuve la sensación de que era el formato perfecto para presentar el disco, reproducía muy bien el ambiente de los primeros ensayos y las sesiones de grabación. La cosa está en ver qué formato acaba imponiéndose.

