ERA Magazine

"Forgive me if I don't come home to sleep tonight" (Winslow Lab, 2009) es el disco definitivo de Ainara LeGardon, con el que ha dado un paso adelante en su música. Duro, áspero, sencillo, intenso… Adjetivos que definen un planteamiento único en nuestro país. No saldrá en las listas de los mejor del año de casi ninguna revista (el riesgo no es una palabra que le guste a la prensa), pero es de largo la mejor apuesta de 2009. A ella, desde luego, le encantan los retos. Y por eso, nos encanta. (Foto: Álvaro Sanz * Dzero) /Pau Salvá/

“Forgive me if I don’t come home to sleep tonight” vs “In the mirror” / “Each day a lie”. Cambio, ruptura.



“Forgive me if…”: planteamiento, nudo y desenlace. Algunas equivocaciones dan lugar a desastres. Esos desastres conllevan consecuencias, en uno mismo y en los demás, que se alargan en el tiempo. El tiempo cura las heridas y proporciona margen para digerir el aprendizaje. Las enseñanzas aprendidas aportan fuerza, sabiduría y afán de superación. Este trabajo dialoga sobre todo ello.



¿El final o el inicio de algo? Espero que este disco sea en sí mismo inicio y final de una etapa. No me gustaría volver a repetir las experiencias que lo inspiraron.



Mi guitarra y mi voz. Junto a las letras, el esqueleto de las canciones. En este álbum, más desnudas que nunca.



“The death most desired”. Una de mis canciones favoritas del disco y la que contiene el verso que inspiró su título. No falta en ningún concierto.



“Your own dirt”, “The third” y los interludios improvisados. En el caso de “Your own dirt”, una manera de permitir que la canción respire abandonando por un momento la melodía y el tempo iniciales; una forma de dejar que la guitarra se exprese, quejándose con sonidos percutidos y creando tensión en las melodías. En “The third”, lo mismo, pero jugando también con el lamento del contrabajo frotado con el arco, desahogándose a gusto, y con la percusión caótica, como si llovieran objetos del cielo.



El directo de “Forgive me if…”. Cambiante en su formato y no demasiado frecuente.



Mis amigos Javier Díez-Ena y Alfons Serra. Músicos siempre dispuestos a aportar su magia para que la canción gane en emoción. Amigos con los que el estar en un escenario siempre es sinónimo de diversión, recreo y sorpresa. Personas con las que sé que puedo contar.



Confiar en Paco Jiménez. A ciegas, salvo para encontrar objetos, recordar fechas y pujar en Ebay.

