ERA Magazine

Del 26 de febrero al 7 de marzo, en las salas Salamandra y Depósito Legal de L'Hospitalet, uno de los más importantes festivales de música independiente española.

Esto no es Hawai. Qué guay. Es L'Hospitalet. Es el Let's Festival. Aunque parece que el mítico tema de Los Intocables fuera premonitorio. No porque Loquillo también viniera del extrarradio barcelonés, sino porque la misma periferia que ha dado alguno de los mayores fenómenos de la escena musical nacional, ahora los recibe. La cuarta edición del festival reúne lo más selecto del panorama sonoro patrio. Del 26 de febrero al 7 marzo y desde Nacho Vegas a Manel, pasando por El Columpio Asesino, visitarán las salas Salamandra y Depósito Legal del Hospi. Qué guay.



Jueves 26 de febrero. Depo. 22 horas

Fiesta presentación: Mazoni, Dj Gato



Viernes 27 de febrero. Salamandra. 20.30 horas

Nacho Vegas, The New Raemon, Gentle Music Men, Gudar.

Sessions: Dj Rojiblanco, Dj Bilbadino.

Nosomosnovios djs (en Depo).



Sábado 28 de febrero. Salamandra. 20.30 horas

We Are Standard, CatPeople, Half Foot Outside, Zenttric.

Sessions: Sidechains, The Computers Hoho’s.

Dj McFly (en Depo).



Jueves 5 de marzo. Depo. 22 horas

The Secret Society

Sessions: Luis Le Nuit Dj



Viernes 6 de marzo. Salamandra. 20.30 horas

El Columpio Asesino, Julio de la Rosa, Manel, Le Petit Ramon.

Sessions: Dj Carole, Pin&Pondjs.

Dj Maadraassoo (en Depo).



Sábado 7 de marzo. Salamandra. 20.30 horas

Love of Lesbian, Sounvenir, Charades, Los Punsetes.

Sessions: Oscartienealas, Batidora, Yosetdj.

Dj Monamí (en Depo).

Web: http://www.casadelamusica.cat/ca/salamandra

MySpace: http://www.myspace.com/letsfestival

Más información: La Fonoteca | Last.fm

