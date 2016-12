ERA Magazine

La UFi entrega sus primeros galardones, que consagran al grupo Vetusta Morla.

Premio UFi al mejor álbum del año: Vetusta Morla: Un día en el mundo

Premio UFi al mejor canción del año: Vetusta Morla: “Valiente”

Premio UFi al mejor artista del año: Vetusta Morla

Premio UFi / Mondosonoro al mejor artista revelación: Nudozurdo

Premio UFi al mejor álbum de pop: Elastic Band: Boogie beach days

Premio UFi al mejor álbum de rock: Vetusta Morla: Un día en el mundo

Premio UFi al mejor álbum de músicas del mundo: Mastretta: ¡Vivan los músicos!

Premio UFi al mejor álbum de jazz: Primitive Sound System: Just jazz

Premio UFi al mejor álbum de música urbana: La Kinki Beat: Karate beat

Premio UFi al mejor álbum de flamenco: Maui y los Sirenidos: Un ratito más

Premio UFi al mejor álbum de música de vanguardia: Glitter Klinik: Beautiful & nasty

Premio UFi al mejor álbum de música clásica: Josep Vicent: Live emotions

Premio UFi al mejor artista internacional: Vampire Weekend

Premio UFi al mejor videoclip del año UFi / MTV: We Are Standard: “The last time”

Premio a Los 33 de UFi para Radio 3: Gothic Dolls: Lollipop

Premio UFi al mejor sello discográfico independiente: Mushroom Pillow

Premio UFi a la mejor producción musical: Paco Loco

Premio UFi al mejor diseño gráfico para un álbum: Carmen S Ulla

Premio UFi a la mejor fotografía promocional: Gustavo López Mañas para Krakovia

Premio UFi a la mejor obra literaria musical: Kiko Amat: El rompepistas (Anagrama)

Premio UFi al mejor promotor musical: Mercury Wheels

Premio UFi a la mejor sala de conciertos de España: El Sol

Premio UFi al mejor festival de música de españa: FIB

Premio UFi al mejor punto de venta: CD Drome

Premio UFi de honor de la música independiente: Nuevos Medios (Mario Pacheco)

Premio UFi al mejor Medio de comunicación independiente de España: Mondosonono

