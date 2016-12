Entra en nuestro myspace y podrás escuchar el tema "For nothing".

El grupo acaba de ganar el IX Concurso de Rock organizado por la sala madrileña Grtua'77. Ahora, su líder (y amigo, para qué vamos a negarlo), Ricardo de Abiega nos ha cedido una canción, "For nothing", del disco que publicará en breve. Una propuesta de rock que hay que seguir con atención. Lo podremos comprobar en The velvet revolution.

Web: http://www.lovedivision.com/

MySpace: http://www.myspace.com/lovedivision

Más información: La Fonoteca | Last.fm

Love Division, en el myspace de ERA Magazine (2009-07-17)

Love Division: viva el rock'n'roll (2009-07-06)



The velvet revolution (2009-12-14)



