ERA Magazine y Proud Actions te invitan a la presentación del disco de Anímic en la sala Apolo de Barcelona.

Para asistir tan sólo tienes que decirnos por qué te gusta Himalaya, el último disco de Anímic. Tenemos dos entradas dobles para las respuestas más originales. Manda tu respuesta a carlos@proudactions.com y ¡mucha suerte!



Anímic + Espaldamaceta (www.myspace.com/espaldamaceta)

Viernes 4 de septiembre. Barcelona (Apolo)

El concierto contará con músicos invitados: Ricky Falkner (Standstill, The New Raemon, Love of Lesbian...), Joan Pons (El Petit de Cal Eril), Maria Rodés (Oníric)...

